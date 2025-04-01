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Дома с бассейном в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный дом с сауной и бассейном в аг. Старые Терушки Солигорского района. Дом о…
$68,000
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Параметры недвижимости в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

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