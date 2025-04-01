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Дома в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 43 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с просторным земельным участком в агрогородке Старые Терушки. …
$17,900
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом в стадии строительства с большим участком в живописном агрогор…
$13,900
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
Выгодное вложение: купить дом ❤️ Незавершенное капитальное строение с большим участком и оча…
$44,500
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Кирпичный дом с просторным участком  ❤️ Тёплый кирпичный дом с большим участком 20 соток в а…
$23,000
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Самое время купить дом ❤️Представляем вашему вниманию замечательный дом, готовый подарить ва…
$63,500
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом на большом участке в 9 км от Солигорска! ❤️ Одноуровневый дом, расположенный в благоустр…
$18,600
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Дом на большом участке всего в 9 км от Солигорска!  ❤️Уютный одноуровневый дом, расположенны…
$14,400
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с печным отоплением в поселке Березовка Солигорского района. Дом расположен в …
$9,000
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Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный дом с сауной и бассейном в аг. Старые Терушки Солигорского района. Дом о…
$68,000
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Параметры недвижимости в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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