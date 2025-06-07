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Таунхаусы в Заславле, Беларусь

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2 объекта найдено
Таунхаус в Заславль, Беларусь
Таунхаус
Заславль, Беларусь
Площадь 172 м²
Продается таунхаус в Заславле — 172,2 м2 продуманного пространства и свобода для вашего диза…
$170,000
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Таунхаус в Заславль, Беларусь
Таунхаус
Заславль, Беларусь
Площадь 172 м²
Таунхаус в Заславле — 171,8 м2, дизайнерский проект, участок 7,22 соток, возможность прожива…
$180,000
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