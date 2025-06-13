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Дома в Желудокском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Желудокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Желудокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается жилой дом в деревне Купры Щучинского р-на Желудокского с/с  с 2-мя земельными учас…
$3,000
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Параметры недвижимости в Желудокском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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