Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Заямновский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Заямновский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный дом с мебелью для круглогодичного проживания в д. Отцеда, 59 км от МКАД. До…
$37,000
Оставить заявку
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается  дача в СТ Лесное 1992, Столбцовский  р-н. Дом 2002 года постройки. Общая площадь …
$19,890
Оставить заявку
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$16,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Заямновский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти