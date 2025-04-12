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Коммерческая недвижимость в Задорьевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 690 м² в Избище, Беларусь
Коммерческое помещение 690 м²
Избище, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 690 м²
Этаж 1/1
Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ (Четыре здания, общая площадь зданий 1028 м2 (кирпичная школа 690,2 к…
$45,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов