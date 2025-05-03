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Коттеджи с садом в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Заболотье, Беларусь
Коттедж
Заболотье, Беларусь
Площадь 136 м²
Совсем рядом со Смолевичами в агрогородке Заболотье (25 км от МКАД) продается уютный одноэта…
$127,800
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
В живописном месте, недалеко от Юхновского заказника , продаётся  дача СТ «Урожай 2002.  Мос…
$20,000
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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