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Квартиры в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дачная, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дачная, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира по адресу д. Дачная, ул. Парковая д.7 район Сельхозтехники …
$15,000
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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