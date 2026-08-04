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Дома с гаражом в Устенском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Устенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Устенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся дом со всеми удобствами в живописном месте рядом с рекой в городе Барань.Дом кирпи…
$92,573
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Параметры недвижимости в Устенском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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