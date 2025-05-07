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Кафе и рестораны в Вишневском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
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