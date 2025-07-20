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Дома в Ветковском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Даниловичи, Беларусь
Дом
Даниловичи, Беларусь
Площадь 67 м²
Продаётся одноэтажный кирпичный дом общей площадью по СНБ 72,1 кв.м. в агрогородке Данилович…
$12,700
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Параметры недвижимости в Ветковском районе, Беларусь

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