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Дома в Вердомичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вердомичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вердомичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается добротный деревенский дом в аг. Великое Село, Гродненской области, Свислочского ра…
$5,900
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Параметры недвижимости в Вердомичский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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