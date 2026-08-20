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Коттеджи в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается добротный коттедж в классическом стиле на ул. Балтийской в поселке Береговом, всег…
$172 698
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Параметры недвижимости в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

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