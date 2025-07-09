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Квартиры в Весейском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Весея, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Весея, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в агрогородке Весея Слуцкого района.Квартира расположена на…
$12,000
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Параметры недвижимости в Весейском сельском Совете, Беларусь

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