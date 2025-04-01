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Дома с гаражом в Валевачский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
$14,000
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
$88,000
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Параметры недвижимости в Валевачский сельский Совет, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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