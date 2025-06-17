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Жильё в Уваровичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Уваровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уваровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Продается дачный участок с домом в Буда - Кошелевском р-не, садовое товарищество «Особино» в…
$1,191
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Параметры недвижимости в Уваровичском сельском Совете, Беларусь

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