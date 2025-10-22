Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Усяжский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Усяжском сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 2 506 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Производство 2 506 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 506 м²
Этаж 1/1
Ссылка на обзор Тик Ток Продается производственный комплекс, расположенный по адресу: Минска…
$760,000
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти