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Дома с садом в Туринском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Уютный кирпичный дом с прекрасным видом на реку Свислочь расположен в тихом и живописном мес…
$70,000
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Параметры недвижимости в Туринском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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