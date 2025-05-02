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Квартиры в Туринском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Светлый Бор, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлый Бор, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Отдельный вход на второй этаж. Собственный подьезд. Месторасположение: 60 км от МКАД в Пухов…
$12,500
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