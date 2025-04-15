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Дома в Тевельском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Тевельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тевельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,6 кв.м, общ.- 60,2 кв.м, жил.- 42…
$47,000
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Дом в Тевельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тевельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Агроусадьба в Кобринском р-не. 1927 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 66,0 кв.м, общ.- 66,0 кв.м, жил.-…
$125,000
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