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Производственные здания в Тевельском сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 348 м² в Тевельский сельский Совет, Беларусь
Производство 348 м²
Тевельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное животноводства) в…
$9,000
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