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Дома с садом в Тарновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в д. Реклевцы. 12 км. от г.Лида. 2км от трассы М6Площадь дома 70,0 кв.м., жила…
$7,800
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Параметры недвижимости в Тарновский сельский Совет, Беларусь

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