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Квартиры в Свирский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Свирь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Свирь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 335 м²
Этаж 1/3
Продается уникальная Усадьба! Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная. Национальный Парк «…
$420,000
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Параметры недвижимости в Свирский сельский Совет, Беларусь

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