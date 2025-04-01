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Квартиры в Светлогорск, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 9/9
К продаже имеется двухкомнатная квартира новой планировки , расположенная м-н Молодежный 63А…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
Доступна к продаже трехкомнатная квартира, расположенная пер. Стартовый д. 16 в городе Светл…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена в г. Светлогорске, на ул. Азалова, 6. ____________________ Удобны…
$20,000
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Предлагаем к продаже, 2-х комнатную квартиру, расположенную по адресу Вересневский проезд 13…
$14,500
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 8/9
Предлагаем к продаже, 3-х комнатную квартиру в г.Светлогорске, Гомельской области, расположе…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
В продаже трехкомнатная квартира, расположенная ул. 50 лет Октября,22, вгороде Светлогорск Г…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена в г. Светлогорске, на ул. Азалова, 6.   Удобный второй этаж в пятиэтажн…
$20,000
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