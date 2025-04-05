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Жильё в Сухопольский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сухополь, Беларусь
Дом
Сухополь, Беларусь
Площадь 200 м²
Коробка жилого дома в Пружанском р-не. 2024 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 220,0 кв.м, общ…
$120,000
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Параметры недвижимости в Сухопольский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов