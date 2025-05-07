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Производственные здания в Столбцах, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 3 487 м² в Столбцы, Беларусь
Производство 3 487 м²
Столбцы, Беларусь
Площадь 3 487 м²
Этаж 2/2
Продается база, расположенная по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул…
$305,000
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