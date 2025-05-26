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Производственные здания в Станьковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 832 м² в Станьково, Беларусь
Производство 832 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 832 м²
Этаж 1/1
Продается производственное здание площадью 831,7м2, назначение - Здание специализированное д…
$300,000
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