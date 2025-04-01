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Квартиры в Столовичский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается 3-х комнатная квартира в 9 этажном кирпичном доме. Этаж 9 (есть технический этаж).…
$42,000
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Квартира 1 комната в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/5
Номер договора с агентством 59/18 от 2025-02-24
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 1/9
Продается уютная 3-комнатная квартира в тихом и развитом районе г. Барановичи. Эта светлая к…
$51,500
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Квартира 3 комнаты в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Номер договора с агентством 19/11 от 2025-02-10
$43,000
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