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Дома с садом в Сорогском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Сороги, Беларусь
Дом
Сороги, Беларусь
Площадь 50 м²
Загородный дом с участком 32,6 сотки и всеми удобствами ❤️ Уютный бревенчатый дом 50,2 м2 с …
$40,590
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Параметры недвижимости в Сорогском сельском Совете, Беларусь

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