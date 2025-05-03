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Дома в Сорогском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сорогский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается отличный дом с ремонтом в д.Волошево в 25 км от г.Слуцка. Дервянный дом обложенны…
$7,700
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Параметры недвижимости в Сорогском сельском Совете, Беларусь

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