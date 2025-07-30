Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сновский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Сновском сельском Совете, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
Продается квартира в хорошем состоянии с одной жилой комнатой на втором этаже 5 — этажного д…
$31,754
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/9
Предлагаем вашему вниманию уюнтую квартиру с отличным ремонтом по адресу: пр-Пушкина 25 Дом …
$67,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Кривошеина, 1973 г.п., 1 / 5 панель, 49,5 / 49,5 / 34,2 …
$48,500
Оставить заявку
TekceTekce
Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Самое время купить дачу ❤️ Уютный дачный дом с ровным участком в садовом товариществе «Верас…
$19,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 14/25
В продаже шикарная квартира-студия в ЖК Минск Мир, в доме Мадагаскар, ул. Лученка 26! Кварт…
$97,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/15
Продается уютная 1- комнатная квартира по ул. Огинского, 25. Квартира расположена на 8 этаже…
$50,500
Оставить заявку
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2025 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 120,0 кв.м, общ.- 110,0…
$103,000
Оставить заявку
Коттедж в Ошмяны, Беларусь
Коттедж
Ошмяны, Беларусь
Площадь 139 м²
Коттедж мечты в Ошмянах  ❤️ Уютный коттедж с ландшафтным дизайном и баней в Ошмянах! Адрес: …
$104,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
1 к. кв. в лучшем районе Молодечно с новым современным ремонтом! ❤️ Уютная и аккуратная 1 к.…
$41,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
Уникальное предложение для семьи!  ❤️ Уникальное предложение для семейных пар с детьми и для…
$47,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Покупая этот объект, Покупатель не платит агентству комиссию! Продается 3- х комнатная кварт…
$48,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 8/10
Готовая к проживанию 2-комнатная квартира  ❤️ Аккуратная двухкомнатная с ремонтом у метро Мо…
$106,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Сновском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти