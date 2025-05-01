Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Смолевичи
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Смолевичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
склады
3
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 117 м² в Смолевичи, Беларусь
Ресторан, кафе 117 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание кафе в г. Смолевичи-недалеко от центра в хорошем привычном…
$90,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти