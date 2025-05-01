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Производственные здания в Смолевичах, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 595 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 595 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 595 м²
Продаётся производственная база (производство бетона) в г. Смолевичи. На территории базы раз…
$220,000
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Производство 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания со своей территорией (производственно-складское с офисными …
$183,000
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