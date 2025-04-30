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Склады в Слуцке, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 266 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 266 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 266 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания. Находится в спокойном месте. Отдельно огорожена территория…
$25,000
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