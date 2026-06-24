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Кафе и рестораны в Слуцке, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 061 м² в Слуцк, Беларусь
Ресторан, кафе 1 061 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 1 061 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивное предложение: Гостинично-ресторанный комплекс в СлуцкеПродается 56/100 долей в п…
$150,000
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