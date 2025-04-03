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Дома с гаражом в Слободковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
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Дом 3 спальни в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Слободковский сельский Совет, Беларусь

с террасой
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