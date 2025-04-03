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Коттеджи в Слободковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продажа жилого комплекса в Браславском районе на берегу реки Друйка. Земельный участок 25 со…
$890,000
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