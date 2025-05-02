Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сеницкий сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Сеницком сельском Совете, Беларусь

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 97 м² в Сеница, Беларусь
Магазин 97 м²
Сеница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду идеальное помещение для успешного бизнеса! Ищете стратегически выгодное мес…
$1,942
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти