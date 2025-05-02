Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сеницкий сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Сеницком сельском Совете, Беларусь

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 55 м² в Атолино, Беларусь
Магазин 55 м²
Атолино, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение в аг. Атолино 55.3 м.кв.! Минский район, Брестское направление!…
$37,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти