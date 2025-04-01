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Дома с садом в Серяжский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Серяги, Беларусь
Дом
Серяги, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в Слуцком районе, деревня Серяги. Дом полностью готов к проживанию. Общая площ…
$7,000
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Дом в Безверховичи, Беларусь
Дом
Безверховичи, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается жилой дом в деревне Безверховичи Слуцкого района, в 5 км от Слуцка. Земельный учас…
$27,000
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Дом в Серяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Серяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дом с газовым отоплением в д. Варковичи Слуцкого района. Общая площадь дома 103.1 …
$21,500
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Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается крепкий, просторный дом 1967 года постройки в агрогородке Лучники, 1 км от  Слуцка…
$36,000
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Дом в Серяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Серяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается просторный дом после реконструкции в д. Брановичи рядом с г. Слуцком (50 метров). …
$37,000
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Коттедж в Лучники, Беларусь
Коттедж
Лучники, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся 2-этажный коттедж в аг. Лучники, в 2 км от г. Слуцка, 2003 года постройки. В доме …
$69,500
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