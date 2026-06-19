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Квартиры в Серяжском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лучники, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лучники, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Продается 3-комнатная квартира улучшенной планировки рядом с г. Слуцком, по адресу: аг. Лучн…
$37,379
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Параметры недвижимости в Серяжском сельском Совете, Беларусь

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