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Жильё в Сеньковщинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Василевичи, Беларусь
Дом
Василевичи, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дом недалеко от Слонима в д. Василевичи. Расположен в живописном месте недалеко от…
$12,500
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Параметры недвижимости в Сеньковщинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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