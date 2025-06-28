Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Шеневской сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Шеневском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шени, Беларусь
Дом
Шени, Беларусь
Площадь 39 м²
Жилой дом в Пружанском р-не. 1964 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,4 кв.м, общ.- 39,4 кв.м, жил.- 1…
$15,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Шеневском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти