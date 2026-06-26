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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/9
Сдается уютная 1-комнатная квартира в аренду в живописном пригороде, по адресу: Богатырево, …
$380
в месяц
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