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Отели в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Отель 784 м² в Городище, Беларусь
Отель 784 м²
Городище, Беларусь
Количество спален 10
Площадь 784 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Эксклюзивная агроусадьба в д. Городище. Пр…
$990,000
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