Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Щорсовский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Щорсовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается жилой в д.Гнесичи, д.17, (Новогрудский р-н), общая площадь 46,2 м.кв., жилая-22,9,…
$18,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Щорсовский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов