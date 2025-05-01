Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Щерчовский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Щерчовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Щерчово, Беларусь
Дом
Щерчово, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Пружанском р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,8 кв.м, общ.- 62,0 кв.м, жил.- 4…
$7,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Щерчовском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти