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Коттеджи в Шершунском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дом в д. Курневичи минского р-на. 35 км от МКАД. Общая площадь 79 м2. Две отдельны…
$27,500
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Коттедж в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся современный жилой дом в деревне Ревкутьевичи. Молодечненско…
$98,000
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Параметры недвижимости в Шершунском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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