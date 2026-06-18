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Долгосрочная аренда магазинов в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 175 м² в Самохваловичи, Беларусь
Магазин 175 м²
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания с назначением под магазин, можно под склад, можно под произ…
Цена по запросу
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