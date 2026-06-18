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Долгосрочная аренда домов в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Стильный, современный и светлый коттедж с интересным дизайном. Год постройки 2021. Площадь 1…
$3,000
в месяц
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